الاستعانة بالجيش الألماني لمواجهة حريق في غابة ببرلين

أعلنت قوات الإطفاء في برلين اليوم الخميس أنه تمت الاستعانة بالجيش الألماني في مواجهة حريق نشب بغابة جرونيفالد ببرلين.

يذكر أن الحريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس بعد انفجار غير مقصود بموقع تفجير تابع للشرطة بجوار الغابة.

وقال متحدث باسم الإطفاء إنه لا يزال هناك انفجارات ضخمة بالموقع.

يشار إلى أنه يتم تخزين مواد متفجرة بهذا الموقع ويتم إبطال مفعولها من جانب مركز إبطال مفعول القنابل التابع لشرطة برلين.

وقال المتحدث إن الجفاف بالغابة ومواد الذخيرة التي لا تزال مخزنة بالموقع تمثل تحديا كبيرا.

وإلى جانب الشرطة والإطفاء، تمت الاستعانة بقوات خاصة من الجيش.

وتسبب الحريق في وقف حركة النقل الإقليمية وكذلك حركة القطارات المحلية ، بحسب ما ذكرته هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" على موقعها. كما تم إغلاق أحد الطرق السريعة الرئيسية ببرلين، بحسب مركز النقل هناك.

وذكر متحدث باسم الشرطة أنه لم يتضح حتى الآن الطريقة التي حدث بها الانفجار.