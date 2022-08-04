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تايوان: قواتنا على استعداد للقتال

تايوان: قواتنا على استعداد للقتال
4 أغسطس 2022 12:06

 قالت وزارة الدفاع التايوانية في تايبيه إن القوات المسلحة في وضع الاستعداد للقتال، مضيفة أنها تراقب مناطق المناورات الست حول جمهورية الجزيرة الديمقراطية بالاضافة إلى جزر أخرى.
وأضافت الوزارة أن تايوان على استعداد للمعركة، ولكنها لا تسعى لها، ولكنها سوف تدافع عن السيادة الوطنية وسلامة أراضيها .
وأوضحت الوزارة أن الجيش الصيني اختار عن عمد مناطق المناورات فيما يتعلق بالمكان والنطاق لانتهاك الوضع الحالي لتايوان وتقويض السلام الإقليمي.
وتشير هذه التصريحات إلى حقيقة أن المناطق الست تتجاوز جزئيا المياه الإقليمية لتايوان، وهو ما لم يكن يحدث في التدريبات السابقة.
وقد بدأت المناورات بالفعل مساء أمس الأول الثلاثاء، ولكن تم تعزيزها اليوم .

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