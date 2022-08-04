في ذكرى انفجار مرفأ بيروت .. عون يؤكد الالتزام بإحقاق العدالة

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس التزامه بإحقاق العدالة فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، وذلك في الذكرى الثانية للحادثة التي وقعت في مثل هذا اليوم من عام 2020 .

وكتب عون على موقع تويتر :"بعد عامين على فاجعة 4 أغسطس، أشارك أهالي الضحايا والجرحى حزنهم، وعائلات الموقوفين معاناتهم".

وأضاف :"أؤكد لهم التزامي بإحقاق العدالة المستندة الى حقيقة كاملة، يكشفها مسار قضائي نزيه يذهب حتى النهاية، بعيدا عن أي تزوير أو استنسابية أو ظلم، لمحاسبة كل من يثبت تورطه، لأن لا أحد فوق القانون".

وكان الانفجار أسفر عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من ستة آلاف، فضلا عن تشريد نحو 300 ألف شخص.