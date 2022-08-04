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سيول عنيفة تجتاح شمال اليابان

سيول عنيفة تجتاح شمال اليابان
4 أغسطس 2022 11:26

 فُقد ثلاثة أشخاص على الأقل وصدرت أوامر للآلاف في شمال اليابان بترك منازلهم اليوم الخميس بعدما غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة وأحدثت سيولا في الشوارع وفيضانات في بعض المناطق.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية (إن.إتش.كيه) إن أمطارا بلغ ارتفاع منسوبها أكثر من 500 مليمتر هطلت على جزء من مقاطعة نيجاتا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حتى الواحدة ظهرا (0400 بتوقيت جرينتش).
وأظهرت لقطات تلفزيونية تقطع السبل على الجسور والمياه تغمر الطرق. كما تم تعليق الخدمة في جزء من خط قطار شينكانسن فائق السرعة.
وقالت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث إن الأوامر صدرت لنحو 500 ألف شخص بإخلاء نيجاتا وإيشيكاوا وياماجاتا. ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى. ورغم أن معظم المناطق المتضررة ريفية لكنها تضم أيضا عددا من المصانع.

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