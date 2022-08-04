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الاتحاد الأوروبي يواصل البحث عن طرق لشحن صادرات الحبوب الأوكرانية

الاتحاد الأوروبي يواصل البحث عن طرق لشحن صادرات الحبوب الأوكرانية
4 أغسطس 2022 09:55


 على الرغم من استئناف صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود الأوكرانية بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا بين روسيا وأوكرانيا ، يعتزم الاتحاد الأوروبي مواصلة جهوده لإنشاء طرق شحن بديلة لصادرات الحبوب الأوكرانية.
وبالرغم من إعادة فتح الطرق البحرية ، فإن العودة الفورية إلى مستويات ما قبل الحرب للصادرات الأوكرانية لا تزال صعبة ولا تزال طرق التصدير البديلة أمرا مهما ، حسبما قال مسؤول في مفوضية الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأكدت المفوضة الأوروبية للنقل أدينا فاليان أن هناك "مجالا للتحسين" في الطرق البديلة التي يجري العمل عليها.
ووفقا للمفوضية الأوروبية، كانت أوكرانيا أكبر مصدر في العالم لزيت عباد الشمس، وثالث أكبر مصدر لبذور اللفت والشعير، ورابع أكبر مصدر للذرة، وخامس أكبر مصدر للقمح قبل بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير.

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المصدر: د ب أ
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