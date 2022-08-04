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تايوان: المناورات الصينية تهدف لتعطيل السلام والاستقرار

تايوان: المناورات الصينية تهدف لتعطيل السلام والاستقرار
4 أغسطس 2022 09:25

 أصدرت وزارة الدفاع التايوانية بيانا اتهمت فيه الحكومة الصينية بـ "السلوك غير العقلاني" من خلال تدريباتها بالذخيرة الحية، وذلك قبل دقائق من انطلاق التدريبات.
وأضافت أن المناورات "تهدف إلى تغيير الوضع القائم وتعطيل السلام والاستقرار الإقليميين"، وفقا لما نقلته صحيفة "جارديان" البريطانية.
وأوضحت أن "الجيش الوطني سيواصل تعزيز حالة التأهب، وستجري القوات على جميع المستويات تدريبات يومية".
وبدأ الجيش الصيني اليوم الخميس تدريبات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان.
وأفادت شبكة تلفزيون الصين الدولية بأن التدريبات شملت إطلاق ذخيرة حية.
وجاءت تلك المناورات في أعقاب الغضب الذي عبرت عنه بكين جراء زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة.
وقالت تايوان إنها ستعزز قدراتها في مجال الدفاع عن النفس وستنسق عن كثب مع الولايات المتحدة والدول ذات التفكير المماثل، حسبما أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جوان أو خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس.

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