غضب شعبي في جنوب ليبيا بسبب التردي الاقتصادي

حسن الورفلي (بنغازي)

حالة من الغضب تجتاح مدن الجنوب الليبي بسبب الوضع الاقتصادي المتردي وعدم توافر الخدمات اللازمة لأبناء إقليم «فزان».

ونظم عدد من الليبيين في بلدة «بنت بية» جنوب غرب ليبيا، وقفة احتجاجية وأغلقوا الطريق العام مطالبين بحقوق المنطقة الجنوبية، وذلك عقب حادث انفجار شاحنة وقود أدت لمصرع 9 أشخاص وإصابة نحو 60 آخرين، وذلك بحسب ما أكده المجلس البلدي «بنت بية» أمس.

أكد عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة سبها أحمد الشارف أن مدن الجنوب تعاني من عدة مشكلات بسبب تهمشيها من قبل الحكومات المتعاقبة، ما أدى إلى تردي مستوى الخدمات المعيشية المقدمة للسكان.

وأشار الشارف في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن الجنوب الليبي يعاني من كارثة كبيرة نتيجة الأزمات المتتالية التي تحتاج إلى تدخل عاجل من الحكومة لحلها، لافتاً إلى أن حكومة فتحي باشاغا تقدمت بخطة إلى مجلس النواب لتنفيذ سلسلة من المشروعات تدفع نحو تحسين الوضع المعيشي في جنوب البلاد.

وأوضح أن الجنوب الليبي لديه حقوق يجب الحصول عليها، ومنها ضرورة توفير الخدمات الصحية، وتوافر السيولة النقدية، وتوفير الوقود بشتى أنواعه ومعالجة أزمة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.