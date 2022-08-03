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سويسرا تحظر واردات الذهب الروسية

سويسرا تحظر واردات الذهب الروسية
4 أغسطس 2022 00:54

حظرت سويسرا التي تضمّ عدّة معامل لصهر سبائك الذهب بدورها الواردات الروسية لهذا المعدن الثمين، وفق ما أفادت الحكومة.
وقد حذا المجلس الفدرالي (الذي يقوم مقام الحكومة في سويسرا) حذو الاتحاد الأوروبي الذي فرض في 21 يوليو، في جملة العقوبات المفروضة على موسكو منذ هجومها على أوكرانيا، حظرا على استيراد الذهب من روسيا.
وأوضح المجلس الفدرالي في بيانه أن الحظر دخل حيّز التنفيذ الأربعاء عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينتش).
وبموجب هذه العقوبات الجديدة، تحظر سويسرا "شراء الذهب وما أنتج منه في روسيا أو استيراده أو نقله"، بحسب بيان المجلس الفدرالي.

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المصدر: وكالات
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