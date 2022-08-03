«تريندز»: «الإخوان» تواصل التحريض على العنف

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» مشاركته في مؤتمر «معاداة السامية العالمية.. إعادة النظر في أزمة الحداثة»، الذي عقد في جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، كاشفاً الدور الخطير الذي تقوم به جماعة «الإخوان» في التحريض على الكراهية ونشرها، ليس فقط في الشرق الأوسط وإنما في العالم كله.

كما بحث «تريندز»، على هامش مشاركته في المؤتمر، سبل تعزيز التعاون والشراكة البحثية والعلمية مع عدد من المؤسسات البحثية ومراكز الفكر والدراسات في المملكة المتحدة، بهدف دعم لغة الحوار وتبادل الرؤى والأفكار البحثية، والتخطيط لعدد من المشاريع العلمية المشتركة مع مؤسسات الفكر العالمية، ما يسهم في رفد مجال البحث العلمي بدراسات قيمة وأبحاث رصينة.

وطرح الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز للبحوث والاستشارات» ورقة بعنوان: «معاداة الإنسانية.. دور الإخوان في التحريض على الكراهية»، أكد خلالها أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعداً ملحوظاً في حملات الكراهية التي تشنها جماعة «الإخوان» الإرهابية، لبث الفتن والصراعات، سواءً بين أبناء المجتمع الواحد أو بين شعوب المنطقة، وذلك لقطع الطريق على كل محاولات التعايش السلمي بين الشعوب، القائم على التسامح والإنسانية ونبذ العنف.

وذكر أن «الجماعة تواصل التحريض على كراهية الآخر، ويُقصد بالآخر هنا كلُّ من يخالف الجماعة أو يحارب أفكارها الضالة، نظراً لأن الكراهية تعد الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام الجماعة للعودة إلى الساحة، بعد تزايد الرفض المجتمعي لأفكارها المنحرفة، التي تحض على العنف والإرهاب، ما جعلها توضع على قوائم الإرهاب في عدد من الدول العربية».

وأشار الدكتور العلي إلى أن خطاب الكراهية «الإخواني» يتميز عن غيره من الخطابات الأخرى المتطرفة بالشمولية والتوسع المُفرط في العداء، ليشمل كل من يعارض الجماعة، ما يجعل عناصر هذه الجماعة الإرهابية على قناعة بأنهم في حالة عداء دائم مع الآخر، وهذا قد مهد الطريق لبروز مفاهيم في غاية التطرف، على غرار مفهوم «حتمية المواجهة»، الذي يعني عدم قبول الآخر ورفض التعايش معه، وبالتالي ضرورة إخضاعه ولو بالقوة المسلحة.

وبين أنه من الملاحظ أن جماعة «الإخوان»، منذ نشأتها عام 1928، تتخذ من خطاب الكراهية ضد الآخر وسيلة للحشد والتجنيد.