الجمعة 5 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«تريندز»: «الإخوان» تواصل التحريض على العنف

محمد العلي متحدثاً في المؤتمر (من المصدر)
4 أغسطس 2022 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«تريندز»: تعزيز التسامح ضرورة لمواجهة العنف
«تريندز» يستعرض دور مراكز البحث في مكافحة خطاب الكراهية

اختتم مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» مشاركته في مؤتمر «معاداة السامية العالمية.. إعادة النظر في أزمة الحداثة»، الذي عقد في جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، كاشفاً الدور الخطير الذي تقوم به جماعة «الإخوان» في التحريض على الكراهية ونشرها، ليس فقط في الشرق الأوسط وإنما في العالم كله.
كما بحث «تريندز»، على هامش مشاركته في المؤتمر، سبل تعزيز التعاون والشراكة البحثية والعلمية مع عدد من المؤسسات البحثية ومراكز الفكر والدراسات في المملكة المتحدة، بهدف دعم لغة الحوار وتبادل الرؤى والأفكار البحثية، والتخطيط لعدد من المشاريع العلمية المشتركة مع مؤسسات الفكر العالمية، ما يسهم في رفد مجال البحث العلمي بدراسات قيمة وأبحاث رصينة.
وطرح الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز للبحوث والاستشارات» ورقة بعنوان: «معاداة الإنسانية.. دور الإخوان في التحريض على الكراهية»، أكد خلالها أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعداً ملحوظاً في حملات الكراهية التي تشنها جماعة «الإخوان» الإرهابية، لبث الفتن والصراعات، سواءً بين أبناء المجتمع الواحد أو بين شعوب المنطقة، وذلك لقطع الطريق على كل محاولات التعايش السلمي بين الشعوب، القائم على التسامح والإنسانية ونبذ العنف.
وذكر أن «الجماعة تواصل التحريض على كراهية الآخر، ويُقصد بالآخر هنا كلُّ من يخالف الجماعة أو يحارب أفكارها الضالة، نظراً لأن الكراهية تعد الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام الجماعة للعودة إلى الساحة، بعد تزايد الرفض المجتمعي لأفكارها المنحرفة، التي تحض على العنف والإرهاب، ما جعلها توضع على قوائم الإرهاب في عدد من الدول العربية».
وأشار الدكتور العلي إلى أن خطاب الكراهية «الإخواني» يتميز عن غيره من الخطابات الأخرى المتطرفة بالشمولية والتوسع المُفرط في العداء، ليشمل كل من يعارض الجماعة، ما يجعل عناصر هذه الجماعة الإرهابية على قناعة بأنهم في حالة عداء دائم مع الآخر، وهذا قد مهد الطريق لبروز مفاهيم في غاية التطرف، على غرار مفهوم «حتمية المواجهة»، الذي يعني عدم قبول الآخر ورفض التعايش معه، وبالتالي ضرورة إخضاعه ولو بالقوة المسلحة.
وبين أنه من الملاحظ أن جماعة «الإخوان»، منذ نشأتها عام 1928، تتخذ من خطاب الكراهية ضد الآخر وسيلة للحشد والتجنيد.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الإخوان
جماعة الإخوان
الإخوان المسلمين
الإخوان الإرهابية
الإخوان المسلمون
جماعة الإخوان الإرهابية
جماعة الإخوان المسلمين
جامعة كامبريدج
محمد العلي
آخر الأخبار
منتسبو ومنتسبات البرنامج التدريبي في لقطة تذكارية مع قادة وضباط ساندهيرست (وام)
الإمارات
«تمكين قادة المستقبل» يتواصل في «ساندهيرست»
5 أغسطس 2022
عمار النعيمي يكرم أحد الاشبال خريجي الدورة (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: شرطة المستقبل محطة مهمة في صناعة الأجيال
5 أغسطس 2022
محمد بن حمد في صورة تذكارية مع الطلاب (وام)
الإمارات
ولي عهد الفجيرة يكرم الطلاب الفائزين في «الرماية»
5 أغسطس 2022
حامد الزعابي وأحمد خليل وحاتم علي خلال اللقاء (وام)
الإمارات
الإمارات ومصر تتعاونان لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
5 أغسطس 2022
راشد العوضي
الإمارات
أكاديمية الإعلام الجديد تدعم 121 مشروعاً منزلياً
5 أغسطس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©