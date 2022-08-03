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مسؤول يمني لـ«الاتحاد»: تقارب بمفاوضات تبادل الأسرى مع ميليشيات الحوثي

جندي يمني مرابط في إحدى جبهات القتال ضد الحوثيين (أرشيفية)
4 أغسطس 2022 01:17

عبد الله أبو ضيف (عدن، القاهرة)

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قال ماجد الفضائل رئيس لجنة الأسرى والمعتقلين في الحكومة اليمنية في تصريحات لـ«الاتحاد» إن تقارب بسيط في المفاوضات مع ميليشيات الحوثي الإرهابية حول الأسرى قد حدث في ختام الجولة السادسة للمفاوضات التي جرت بإشراف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج في العاصمة الأرنية عمّان أمس الأول، مشيراً إلى أن هناك جولة آخرى في المفاوضات بخصوص ملف الأسرى والمعتقلين.
وأضاف الفضائل أن هناك أملاً بانتهاء ملف تبادل المعتقلين والأسرى، وكل طرف سيقدم قوائمه بخصوص المعتقلين خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الأول، إن اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين وتبادلهم بين الأطراف في اليمن اختتمت اجتماعها السادس في العاصمة الأردنية عمّان بعد 6 أيام من المشاورات لتحديد أسماء المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم.
يأتي ذلك ضمن إعدادات اتفاق تم في مارس من العام الحالي ويشمل 2223 أسيراً ومختطفاً بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الإرهابية.
وأشار الفضائل في تصريحاته لـ«الاتحاد» إلى أن الفترة الحالية تشهد إعداد وتنسيق قائمة جديدة من أسماء المختطفين والأسرى، لتسليمها للمنسقين الأممين للعمل على الإفراج عنهم في أقرب وقت.

ميليشيات الحوثي
اليمن
الميليشيات الحوثية
تبادل الأسرى
الحكومة اليمنية
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