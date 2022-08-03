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رئيسة تايوان لبيلوسي: لن نتراجع أمام التهديد الصيني

نانسي بيلوسي خلال لقاء رئيسة تايوان تساي إنغ ون
4 أغسطس 2022 00:30

أكدت رئيسة تايوان تساي إنغ ون، الأربعاء، أن بلادها "لن تتراجع" في مواجهة تهديد الصين التي أعلنت عن تنظيم مناورات عسكرية تنطوي على خطورة بالقرب من سواحل الجزيرة رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي.
وخلال لقاء مع تساي في تايبيه، قالت بيلوسي إنها جاءت بدافع "الصداقة تجاه تايوان" ومن أجل "السلام في المنطقة" مؤكدة في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن التزاماتها حيال الجزيرة الديمقراطية.
وصرحت بيلوسي أكبر مسؤول أميركي يزور الجزيرة منذ 25 عاما "اليوم جاء وفدنا (...) إلى تايوان ليقول بشكل لا لبس فيه إننا لن نتخلى عن التزامنا تجاه تايوان وأننا فخورون بصداقتنا الدائمة".
غير أن رئيسة تايوان قالت إن بلادها البالغ عدد سكانها 23 مليون نسمة لن تتراجع. وقالت خلال اجتماعها مع بيلوسي "سنواصل (...) الدفاع عن الديموقراطية".
وشكرت المسؤولة الأميركية البالغة 82 عاما على "اتخاذ خطوات ملموسة لإظهار دعمها الثابت لتايوان في هذه اللحظة الحاسمة".
وقبل مغادرتها تايوان التقت بيلوسي الكثير من المنشقين الذي نالوا نصيبهم من غضب الصين، ومن بينهم قائد الاحتجاجات الطالبية في تيان أنمين ووير كايشي.
وقال كايشي "نحن متفقون تماما بأن تايوان هي في الخطوط الأمامية (للديموقراطية)".

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المصدر: وكالات
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