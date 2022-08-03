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حريق يدمر مستودعاً للبيع في روسيا
حريق يدمر مستودعاً للبيع في روسيا
4 أغسطس 2022 00:13
اندلع حريق اليوم الأربعاء في مستودع بالقرب من موسكو يعود لشركة أوزون الروسية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت ما تسبب في تدميره تماما.
وقالت وزارة الطوارئ الروسية أن سقف المستودع انهار على مساحة تبلغ 22 ألف متر مربع وامتدت النيران إلى مساحة 55 ألف متر مربع، وفقا لوكالة أنباء إنترفاكس الروسية.
وقالت شركة أوزون، أحد أكبر اللاعبين الروسي في مجال التسوق عبر الانترنت، إنه تم إجلاء أكثر من ألف موظف من الموقع، والذي يغطي مساحة 100 ألف متر مربع.
وذكرت وسائل إعلام روسية أن أكثر من 150 من رجال الإطفاء هرعوا إلى الموقع بالإضافة إلى ثلاث مروحيات.
وأعلن حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، أنه لم يكن بالإمكان إنقاذ المبنى.
ولم ترد أنباء رسمية عن سبب الحريق. ووردت أنباء متضاربة بشأن وجود ضحايا.
وقالت وزارة الطوارئ إن 11 شخصا أصيبوا وفقد اثنان، فيما وقالت وكالة أخرى، وهي مركز طب الكوارث، إن شخصا توفي وأصيب 13 آخرين.
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المصدر: وكالات
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