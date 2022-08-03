الكويت ترحب باتفاق تمديد الهدنة في اليمن

رحبت الكويت باتفاق تمديد الهدنة بين الأطراف اليمنية لمدة شهرين إضافيين مع التأكيد على فتح المعابر الإنسانية في تعز.
وأشادت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، بالمساعي التي يبذلها مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج في تعزيز الالتزام بالهدنة وتمديدها، والتي جاءت برعاية الأمم المتحدة ضمن سياق المبادرة التي أعلنت عنها السعودية -في مارس -2021 لإنهاء الأزمة اليمنية وصولا إلى حل سياسي شامل.
وأعربت الوزارة عن تطلع دولة الكويت إلى أن يكون تمديد الهدنة في اليمن مدخلا لبدء العملية السياسية وصولا إلى حل سياسي شامل يضمن أمن اليمن واستقراره ويحقق تطلعات شعبه.