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الصدر يدعو إلى انتخابات مبكرة وحل البرلمان العراقي

الصدر يدعو إلى انتخابات مبكرة وحل البرلمان العراقي
3 أغسطس 2022 23:24

دعا زعيم «التيار الصدري» في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، إلى إجراء انتخابات مبكرة في العراق بعد حل البرلمان الحالي. 

وقال الصدر في خطاب متلفز إن "أغلب الشعب قد سئم من الطبقة الحاكمة برمتها الإصلاح لا يأتي إلا بالتضحية ولم ولن أرضى بإراقة الدماء أبدا وأن الدعاوى الكيدية عرقلت تشكيل حكومة الأغلبية".

وشدد الصدر "لا يوهمونكم بأن الثورة صراع على السلطة، والثورة لن تستثني الفاسدين من التيار الصدري ولا فائدة ترتجى من الحوار معهم واستغلوا وجودي لإنهاء الفساد". 

 

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المصدر: وكالات
الصدر
العراق
مقتدى الصدر
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