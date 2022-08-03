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الإمارات ترحب بتمديد الهدنة في اليمن

من اليمن (أرشيفية)
3 أغسطس 2022 22:07

 رحبت دولة الإمارات بتمديد الهدنة في الجمهورية اليمنية الشقيقة شهرين إضافيين وفقا لبنود الاتفاق الأساسي ومبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021.

وأثنت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية و التعاون الدولي على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة و السيد هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار ثم حل سياسي للأزمة اليمنية بما يعزز السلام و الاستقرار في اليمن و المنطقة.

ودعت الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي إلى دعم الالتزام بالهدنة، وأكدت على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في تحقيق الاستقرار والأمن في اليمن.

وجددت دولة الإمارات التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة. 

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