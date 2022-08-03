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رئيس وزراء البيرو أنيبال توريس يقدّم استقالته

رئيس وزراء البيرو أنيبال توريس
3 أغسطس 2022 22:04

أعلن رئيس وزراء البيرو أنيبال توريس تقديم استقالته الأربعاء للرئيس بيدرو كاستيّو، متحدثاً عن "أسباب شخصية" وراء هذه الخطوة، في رسالة نشرها على حسابه على موقع "تويتر".

وأنيبال توريس الذي تسلّم مهامه في فبراير، هو رابع رئيس للحكومة يقدّم استقالته للرئيس الذي ينتمي إلى اليسار الراديكالي.

وكانت النيابة العامة قد فتحت خمسة تحقيقات ضدّ كاستيّو، في إطار وضعٍ غير مسبوق تشهده البيرو.

ومن القضايا التي يلاحق فيها المدرّس الريفي السابق والنقابي البالغ من العمر 52 عاماً، اتهامات باستغلال النفوذ في شراء المحروقات من قبل الشركة العامة "بيتروبيرو"، وعرقلة سير العدالة عند إقالة وزير للداخلية ومزاعم بالفساد والتواطؤ في إطار مشروع للأشغال العامة، إضافة إلى استغلال النفوذ في ملف الترقية العسكرية.

ولا يمكن توجيه الاتهام إليه أو إحالته على المحاكمة، في ظلّ تمتّعه بالحصانة الرئاسية حتى نهاية ولايته سنة 2026.

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المصدر: وكالات
مكافحة الفساد
فساد
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