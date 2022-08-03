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تصريح ناري لوزير خارجية الصين بشأن زيارة بيلوسي

بيلوسي خلال وصولها لتايوان
3 أغسطس 2022 21:32

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الأربعاء، إن رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي مضت قدما في زيارتها لمنطقة تايوان متجاهلة الاحتجاجات الرسمية من قبل الصين.
وأكد أن هذه الخطوة تنتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة، وتعتبر بشكل صارخ استفزازا سياسيا، الأمر الذي أثار استياء الشعب الصيني بشدة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وقال إن هذه الخطوة تثبت مرة أخرى أن بعض السياسيين الأميركيين أصبحوا "مثيري متاعب" للعلاقات الصينية-الأميركية، وإن الولايات المتحدة أصبحت "أكبر مدمر" للسلام عبر مضيق تايوان وللاستقرار الإقليمي.

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المصدر: وكالات
تايوان
أميركا
الصين
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