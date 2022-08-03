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بركان يثور بالقرب من عاصمة أيسلندا

أرشيفية
3 أغسطس 2022 20:27

قال مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي اليوم الأربعاء إن بركانا ثار على جبل بالقرب من العاصمة ريكيافيك، وهي منطقة شهدت ثورة بركانية أيضا العام الماضي.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها قناة (آر.يو.في) الإخبارية المحلية تصاعد الحمم والدخان من صدع في الأرض.

وتعد شبه جزيرة ريكينيس بقعة بركانية وزلزالية ساخنة جنوب غربي العاصمة ريكيافيك.

ففي مارس من العام الماضي، اندفعت الحمم البركانية اندفاعا مذهلا من صدع بطول 500-750 متر.

واستمر النشاط البركاني في المنطقة حتى سبتمبر، مما دفع آلاف الأيسلنديين والسياح إلى زيارة الموقع.

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المصدر: وكالات
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