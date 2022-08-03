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زيلينسكي يحذر: الاقتصاد الأوكراني في غيبوبة

زيلينسكي يحذر: الاقتصاد الأوكراني في غيبوبة
3 أغسطس 2022 18:51

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي، أن الاقتصاد الأوكراني في غيبوبة وأن إغلاق روسيا للموانئ يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد.

وأضاف زيلينسكي "الحرب... تكاد تقتل الاقتصاد. إنه في غيبوبة... إغلاق روسيا للموانئ يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد".

وأدلى زيلينسكي بهذه التصريحات المتشائمة لطلاب في أستراليا عبر الإنترنت اليوم الأربعاء في الوقت الذي اكتمل فيه تفتيش السفينة، التي تحمل الشحنة في تركيا قبل أن تغادر إلى وجهتها النهائية في لبنان بموجب اتفاق يهدف إلى تخفيف أزمة الغذاء العالمية.

وغادرت السفينة رازوني ميناء أوديسا الأوكراني المطل على البحر الأسود في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين وعلى متنها 26527 طنا من الذرة متجهة إلى ميناء طرابلس اللبناني.

وجاء ذلك في أعقاب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة الأمم المتحدة الشهر الماضي على تصدير الحبوب والأسمدة، فيما يعد انفراجة دبلوماسية نادرة في حرب استنزاف طويلة الأمد.

وأضاف زيلينسكي أنه يتعين على أوكرانيا تصدير عشرة ملايين طن من الحبوب على الأقل للمساعدة بشكل عاجل في خفض عجز ميزانيتها البالغ خمسة مليارات دولار شهريا.

وقال مسؤول تركي كبير إن ثلاث سفن قد تغادر الموانئ الأوكرانية يوميا بعد أن نجحت السفينة رازوني في مغادرة ميناء أوديسا، بينما قال وزير البنية التحتية الأوكراني إن 17 سفينة أخرى محملة بمنتجات زراعية تنتظر الإبحار.

وتأمل أوكرانيا، المعروفة بأنها سلة خبز أوروبا، في تصدير 20 مليون طن من الحبوب المخزنة في صوامع و40 مليون طن من المحصول الجاري حصاده الآن من أوديسا وميناءي بيفديني وتشورنومورسك القريبين بشكل مبدئي.

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المصدر: وكالات
روسيا
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
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