في ذكرى «الكارثة».. البابا يوجة رسالة إلى شعب لبنان
في ذكرى «الكارثة».. البابا يوجة رسالة إلى شعب لبنان
3 أغسطس 2022 18:47
قال البابا فرنسيس اليوم الأربعاء إنه يأمل للشعب اللبناني أن "تواسيه العدالة والحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها أبدا" بشأن انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 215 شخصا على الأقل قبل نحو عامين. وأشار فرنسيس، في حديثه الأسبوعي أمام جمهوره العام، إلى أن الذكرى الثانية للانفجار الذي أسفر أيضا عن إصابة الآلاف وألحق أضرارا بأجزاء شاسعة من العاصمة اللبنانية ستحل غدا الخميس. وقال "أوجه فكري إلى عائلات ضحايا هذا الحدث الكارثي وإلى الشعب اللبناني العزيز وأدعو الله أن يعزي الجميع بالإيمان وأن تواسيه العدالة والحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها أبدا". وعلى الرغم من الدمار الذي أحدثه الانفجار، وهو أحد أكبر التفجيرات غير النووية التي رُصدت على الإطلاق، لم يسفر تحقيق قضائي عن محاسبة أي مسؤول كبير بعد. وعبر فرنسيس عن أمله في أن يشهد لبنان، بمساعدة المجتمع الدولي، "ولادة جديدة" وأن يكون "أرض سلام وتعددية حيث يمكن للجماعات من مختلف الأديان أن تعيش في أخوة". وكان من المقرر أن يزور البابا لبنان في يونيو لكن الرحلة تأجلت لأسباب منها حالته الصحية والوضع السياسي في لبنان.