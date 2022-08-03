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«الصحة العالمية» تناشد: أنقذوا الأرواح بالقرن الأفريقي

«الصحة العالمية» تناشد: أنقذوا الأرواح بالقرن الأفريقي
3 أغسطس 2022 17:34

ناشدت منظمة الصحة العالمية الحصول على 7ر123 مليون دولار للقيام بإنقاذ الأرواح في القرن الأفريقي، حيث يواجه الملايين الجوع بسبب «أزمة الغذاء غير المسبوقة».
وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن المنظمة قالت في بيان اليوم الأربعاء إن أكثر من 80 مليون شخص في دول تشمل كينيا وأوغندا وأثيوبيا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، حيث صُنف أكثر من 5ر37 مليون شخص منهم على أنهم في مرحلة الأزمة، حيث يقومون ببيع ممتلكاتهم لإطعام أنفسهم وأفراد أسرهم.
وأضافت المنظمة:«بسبب الصراع والتغيرات في المناخ وجائحة كورونا، أصبحت هذه المنطقة منطقة ساخنة للجوع تشهد تداعيات كارثية على الصحة والأرواح».
وأوضحت أن الأموال سوف توجه إلى الإجراءات العاجلة التي تشمل قدرة المنطقة على الرصد ومواجهة تفشي الأمراض، وتوفير علاج للمرضى والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الشديد.

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المصدر: وكالات
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الجوع
الصحة العالمية
القرن الأفريقي
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