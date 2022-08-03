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أيسلندا تترقب كارثة بعد سلسلة هزات أرضية

أرشيفية
3 أغسطس 2022 16:54

يتوقع الخبراء حدوث ثوران بركاني جديد في أيسلندا، في ظل وقوع سلسلة جديدة من الهزات الأرضية.

وأفاد تقرير إخباري بأن صوراً حديثة التقطتها الأقمار الاصطناعية لشبه جزيرة ريكيانيس تظهر حركات صهارة واضحة تحت سطح الأرض بين جبال بركانية.

ولذلك يعتقد علماء الجيولوجيا أنه من المرجح جدا أن يبدأ ثوران بركاني في شبه الجزيرة خلال الأيام أو الأسابيع القادمة.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا أن تدفق الصهارة في المنطقة أسرع بنحو الضعف بالمقارنة بما كان عليه خلال الثوران الذي حدث في ربيع عام 2021.

وسجلت الأرض أسفل شبه جزيرة ريكيانيس الآلاف من الهزات منذ مطلع الأسبوع، من بينها هزة تزيد قوتها على أربع درجات صباح الأربعاء.

 

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المصدر: وكالات
بركان
الجيولوجيا
هزات أرضية
أيسلندا
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