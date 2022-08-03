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بعد زيارة أثارت غضب الصين.. بيلوسي تغادر تايوان

بعد زيارة أثارت غضب الصين.. بيلوسي تغادر تايوان
3 أغسطس 2022 16:45

بعد زيارتها لتايوان، غادرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي متجهة إلى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء.
وكانت بيلوسي قد التقت في وقت سابق بنشطاء حقوقيين في تايبيه، من بينهم الزعيم السابق لحركة الديمقراطية في الصين وريكيش دافليت والمعروف باسم Wu'er Kaix، والتي تم قمعها بعنف عام.1989 والتقت بيلوسي ببائع الكتب السابق في هونج كونج لام وينج كي والناشط الاجتماعي لي مينج شي، وجرى حبس كليهما في الصين، في منتزه جينجمي لحقوق الإنسان والثقافة بجنوب تايوان. وكان لي قد عاد إلى تايوان قادماً من الصين بعدما قضي حكماً بالسجن لمدة خمسة أعوام «بتهمة تخريب سلطة البلاد».
وركز اللقاء، الذي حضره ممثلون آخرون لحقوق الإنسان، على كيفية تعزيز حقوق الإنسان في الصين وهونج كونج، وخاصة منطقة شينجيانج.

 

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المصدر: وكالات
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نانسي بيلوسي
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