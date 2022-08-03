لافروف ينفي تلقي عرضاً من أميركا بشأن معاهدة الحد من الأسلحة النووية

ذكر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الولايات المتحدة لم تعرض إجراء أي محادثات جديدة بشأن الحد من الأسلحة النووية.

وقال لافروف، اليوم الأربعاء، خلال زيارة لميانمار "لم يقترحوا حتى استئناف المحادثات"، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

ويمثل إيجاد بديل لمعاهدة ستارت الجديدة لنزع الأسلحة أو / نيو ستارت / جوهر القضية حيث أن هذه الاتفاقية هى الاتفاقية الرئيسية الوحيدة المتبقية للحد من الأسلحة بين الولايات المتحدة وروسيا.

وتضع المعاهدة أيضا حدا للترسانة النووية للدولتين إلى 800 نظام إطلاق و1550 رأس حربية عملياتية لكل دولة من الدولتين .

وفي فبراير 2021، كان الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قد وافقا على تمديد نيو ستارت.

وبدأ في وقت سابق من الأسبوع الحالى مؤتمر يتبع الأمم المتحدة يستمر شهرا لمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (إن بي تي).

وقال بايدن في مؤتمر الأمم المتحدة إن إدارته مستعدة للتفاوض "على وجه السرعة" بشأن إطار عمل جديد للحد من الأسلحة ليحل محل معاهدة نيو ستارت عندما تنقضي في 2026. ولكنه شدد على أن "المفاوضات تتطلب شريكا راغبا ويعمل بنية حسنة".

وأضاف أن حرب روسيا في أوكرانيا تمثل هجوما على ركائز النظام الدولي.



