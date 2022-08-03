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الصين تستدعي السفير الأميركي احتجاجاً على زيارة بيلوسي لتايوان

الصين تستدعي السفير الأميركي احتجاجاً على زيارة بيلوسي لتايوان
3 أغسطس 2022 09:49

 استدعى نائب وزير الخارجية الصيني شي فينج السفير الأميركي لدى الصين نيكولاس بيرنز في وقت متأخر من مساء الثلاثاء وقدم بيانات صارمة واحتجاجات قوية على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان، التي تعتبرها بكين تابعة لها.
ووصف شي الزيارة بأنها "انتهاك خطير لمبدأ صين واحدة، والبيانات المشتركة الثلاثة الصينية الأمريكية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وأضاف: "هذه الخطوة فظيعة للغاية بطبيعتها وعواقبها خطيرة للغاية. الصين لن تقف مكتوفة الأيدي"، مشيرا إلى أنه "لابد من محاسبة الحكومة الأميركية".

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