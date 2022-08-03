بيلوسي تجري محادثات مع رئيسة تايوان

بدأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي محادثات مع رئيسة تايوان تساي إينج وين اليوم الأربعاء وسط تصاعد التوترات عبر المضيق بسبب زيارتها للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي على الرغم من تحذيرات الصين القوية منها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الثلاثاء أن الرئيسة ستقيم أيضا مأدبة غداء لبيلوسى والوفد المرافق لها ، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة في تايوان.

ولفتت بلومبرج إلى أن بيلوسي هي أبرز دبلوماسي أميركي يزور تايوان منذ 25 عاما ، مما دفع الصين إلى الإعلان عن تدريبات صاروخية وعسكرية حول الجزيرة.

وفي بيان صدر بعد وصولها، قال وفد من الكونجرس الأميركي برئاسة بيلوسي إن زيارته للجزيرة "تكرس التزام أميركا الثابت بدعم الديمقراطية النابضة بالحياة في تايوان".