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السماح للأوكرانيين العائدين لبلادهم دخول الاتحاد الأوروبي مجددا

السماح للأوكرانيين العائدين لبلادهم دخول الاتحاد الأوروبي مجددا
3 أغسطس 2022 09:13

قالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيفا يوهانسون، أمس الثلاثاء، إن الأوكرانيين الذين يعودون إلى وطنهم يمكنهم العودة إلى الاتحاد الأوروبي مرة أخرى في أي وقت أثناء استمرار الحرب مع روسيا.
وأضافت يوهانسون خلال زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف: "أنتم مرحب بكم دائما مرة أخرى في الاتحاد الأوروبي".
وقالت: "سنقف دائما بقلوب مفتوحة للترحيب بالأوكرانيين المحتاجين".
وبعد فترة وجيزة من الحرب في أواخر فبراير، وافقت الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على توفير الحماية للأوكرانيين الفارين من الحرب بسرعة وببيروقراطية أقل.
وشهد التكتل تدفقا لملايين الأوكرانيين لكن يوهانسون قالت في رحلتها إنها شاهدت طابوراً طويلا من الأوكرانيين مع أطفال وأمتعة في محطة القطار على الحدود البولندية الأوكرانية يريدون العودة إلى ديارهم.

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المصدر: د ب أ
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