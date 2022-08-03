رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة تزامناً مع بدء موسم العمرة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة، وذلك تزامناً مع بدء موسم العمرة . ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون الحرمين أن هذا الإجراء جاء تسهيلاً على المعتمرين في أداء مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة، خاصة مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي الشريف تزامنا مع موسم العمرة. ولفت الشيخ السديس إلى أن الرئاسة تعمل مع جميع القطاعات العاملة في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين وتسخير الخدمات لهم.