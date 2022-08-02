الأربعاء 3 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

قرقاش: مقتل الظواهري فرصة للتأمل في عبثية الإرهاب

قرقاش: مقتل الظواهري فرصة للتأمل في عبثية الإرهاب
3 أغسطس 2022 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أميركا تصدر "تحذيراً عالمياً" بعد مقتل أيمن الظواهري
تحذيرات من سعي خليفة الظواهري لتجنيد إرهابيين جُدُد

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإعلان عن مقتل زعيم تنظيم «القاعدة»، أيمن الظواهري بالتزامن مع ذكرى غزو الكويت في الثاني من أغسطس فرصة للمنطقة للتأمل والتفكير في عبثية التطرف والإرهاب والمغامرات العسكرية وكيف دمّر ذلك نسيج المنطقة.
وأوضح معاليه أن الدروس والعبر حاضرة، مشيراً إلى أن الأمل معقود على دول المنطقة معاً لضمان الأمن والتنمية المشتركة.
وكتب معاليه، في تغريدة بحسابه الرسمي على «تويتر»: «الإعلان عن مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري بالتزامن مع ذكرى غزو الكويت في الثاني من أغسطس فرصة للمنطقة للتأمل والتفكير في عبثية التطرف والإرهاب والمغامرات العسكرية المتهورة وكيف مزق كل ذلك نسيجها، الدروس والعبر حاضرة والأمل معقود على دول المنطقة معاً لضمان الأمن والتنمية المشتركة».
إلى ذلك، رحبت كل من السعودية والبحرين والكويت بمقتل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون وتضافر الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب واجتثاثها، مهيبة بجميع الدول التعاون في هذا الإطار لحماية الأبرياء من التنظيمات الإرهابية. وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أمس، عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عن استهداف ومقتل الظواهري، الذي يعد من قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وعدد من دول العالم الأخرى قتل إثرها الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بما فيهم مواطنون سعوديون.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية البحرينية على موقف البحرين الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
وأشارت وزارة الخارجية الكويتية، إلى «خطورة العمليات التي قامت وتقوم بها التنظيمات الإرهابية باستهدافها الأمن والاستقرار الدولي وسلامة البشرية».  

أنور قرقاش
الإرهاب
مكافحة الإرهاب
القاعدة
تنظيم القاعدة
تنظيم القاعدة الإرهابي
زعيم تنظيم القاعدة
آخر الأخبار
«بعيد» يتصدر منافسات حصان العام في كارتييه
الرياضي
«بعيد» يتصدر منافسات حصان العام في كارتييه
اليوم 12:33
«حصاد 500 يوم» يُطيح أورتيجا من «أبيض الشباب»!
الرياضي
«حصاد 500 يوم» يُطيح أورتيجا من «أبيض الشباب»!
اليوم 12:30
افتتاح صالة «بووم جيم» في أبوظبي بالشراكة مع نيو لاين للاستثمار
الرياضي
افتتاح صالة «بووم جيم» في أبوظبي بالشراكة مع نيو لاين للاستثمار
اليوم 12:24
سحب أغلى الأفلام في تاريخ السينما الأميركية
دنيا
سحب أغلى الأفلام في تاريخ السينما الأميركية
اليوم 12:24
قتلى وجرحى في حادث طعن بحضانة في الصين
عربي ودولي
قتلى وجرحى في حادث طعن بحضانة في الصين
اليوم 12:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©