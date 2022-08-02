اليمن.. مقتل وإصابة 689 مدنياً بنيران «الحوثي» في 4 أشهر

عدن (الاتحاد)

قُتل وجُرح 689 مدنياً معظمهم من النساء والأطفال على أيدي ميليشيات الحوثي الإرهابية في الأشهر الأربعة للهدنة الأممية التي تم تمديدها أمس، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة «إنقاذ الطفولة».

وقالت المنظمة، إن من بين الضحايا المدنيين 217 قتيلاً و472 جريحاً، مؤكدةً أنه مع انتهاء ارتفع عدد الضحايا المدنيين المبلَّغ عنهم في يوليو بنسبة 52%.

واستمرت ميليشيات الحوثي، خلال أشهر الهدنة، في تصعيد الأعمال العدائية من خلال القصف والألغام والقناصة والعبوات الناسفة والأسلحة الخفيفة والطائرات دون طيار والقنابل اليدوية. وأكدت المنظمة، في التقرير الذي حمل عنوان «اليمن: شهد الأسبوع الأخير من الهدنة أكبر عدد أسبوعي من الضحايا الأطفال في عامين»، أن تصاعد العنف المسلح في الشهر الماضي من الهدنة أسفر عن مقتل 232 مدنياً.

وقالت المنظمة، إن مجموع الضحايا المدنيين في الفترة ما بين 1 يوليو و27 يوليو 211 مدنياً منهم 51 قتيلاً و160 جريحاً، مشيرةً إلى أن العدد الإجمالي للضحايا من الأطفال خلال يوليو 38 ضحية منهم 11 قتيلاً و27 جريحاً.

وأوضحت، أن إجمالي الخسائر المدنية في الأشهر الأربعة السابقة للهدنة من 1 ديسمبر حتى 31 مارس بلغ 1452 مدنياً منهم 457 قتيلاً و995 جريحاً، وفقاً لتحليل أجرته المنظمة استند على بيانات مشروع مراقبة الأثر المدني. وبحسب المنظمة، فإن إجمالي الضحايا من الأطفال في الأشهر الأربعة السابقة للهدنة بلغ 170 طفلاً منهم 56 قتيلاً و114 مصاباً.