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الصومال: عملية عسكرية ضد «الشباب» في «هيران»

أرشيفية
3 أغسطس 2022 01:18

مقديشو (الاتحاد)

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شن الجيش الصومالي أمس، عملية عسكرية للقضاء على فلول حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في محافظة «هيران» جنوبي وسط الصومال.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» عن سكان محليين تأكيدهم أن مواجهات عنيفة تدور بين الجيش الوطني و«الشباب» تكبدت خلالها الحركة الإرهابية خسائر فادحة. 
وأضافت أن محافظ «هيران» علي جيتي عثمانو وضباطاً في الجيش الوطني يقودون تلك العملية العسكرية الجارية بين مدينتي «محاس وبلدويني».
وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، أمس، تشكيلة حكومته الجديدة بانتظار نيل ثقة البرلمان.
وقال بري، خلال مؤتمر صحفي في مقديشو، إنه توصل إلى هذه التشكيلة بعد مشاورات مكثفة مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والجهات المعنية لضم شخصيات ذات كفاءة عالية.
وتتألف التشكيلة من 70 عضواً ما بين وزير ونائب وزير ووزير دولة.

الصومال
حركة الشباب
الجيش الصومالي
حركة الشباب الإرهابية
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