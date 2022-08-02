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«الترويكا» ترحب بتأكيد العسكريين في السودان على تشكيل حكومة مدنية

مظاهرة في الخرطوم (أرشيفية)
3 أغسطس 2022 01:18

أسماء الحسيني (الخرطوم)

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رحبت دول الترويكا «المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج»، أمس، بتأكيدات العسكريين والمدنيين في السودان على سعيهم لتشكيل حكومة يقودها مدنيون.
وقالت دول «الترويكا» في بيان إنه يتعين على الجيش السوداني الوفاء بالتزامه المعلن بالانسحاب من المشهد حال تشكيل حكومة مدنية.
وأضاف البيان: أن «الحكومة السودانية لن تتمتع بأي مصداقية من دون الاستناد لاتفاق سياسي شامل».
وأمس الأول، تعهد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» في تصريحات تلفزيونية بأن «جيش البلاد صادق في التزامه بالخروج من المشهد السياسي، طالما الهدف هو تحقيق الاستقرار والازدهار».
وأضاف: «لن ندخل في موضوع الترشح هذا، لكن إذا رأينا السودان ينهار سنكون حاضرين، ونحن جزء من الشعب السوداني وما ينطبق على الآخرين ينطبق علينا».
وأردف حميدتي: «ليس لديّ طموح سياسي، لكن الواقع فرض عليّ أن أكون موجوداً، وهذه حقيقة يجب أن أقولها، وإذا أتى أناس وملؤوا هذا الفراغ، وهم على قدر المسؤولية، بالتأكيد سنساعدهم لكي لا ينهار بلدنا».
ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الاستثنائية.

دول الترويكا
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أزمة السودان
محمد حمدان حميدتي
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