مصادر برلمانية لـ«الاتحاد»: مبادرة لمنع التصعيد العسكري في طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح والنائب في المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، سبل الاتفاق على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن، وضرورة الحفاظ على وحدة واستقلالية ليبيا عبر حكومة واحدة، والتأكيد على استبعاد الحل العسكري والحفاظ على الزخم الانتخابي في ظل تمسك الليبيين بإجراء الانتخابات.

وأشار مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد» إلى أن الجانب التركي يحمل مبادرة للحفاظ على الوضع الراهن في ليبيا وعدم الذهاب إلى تصعيد عسكري خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن تركيا تسعى للتواصل مع كافة الأطراف والمكونات الليبية وأنها لا تدعم طرف على حساب آخر.

وأوضح المصدر إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح نقل للجانب التركي تأكيده التمسك بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، مؤكداً أن البرلمان الليبي يمثل الشرعية المنتخبة من الشعب ويجب احترام القرارات الصادرة عن المجلس باعتبار الممثل الشرعي لليبيين.

فيما أكد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي أن المباحثات مع الجانب التركي التي عقدت في أنقرة أمس، تطرقت إلى تطورات العملية السياسية، وأهمية الحفاظ على وحدة التراب الليبي، والإسراع في إجراء العملية الانتخابية وإيقاف كافة التصعيدات التي تعرقل بناء الدولة المدنية الديمقراطية.

ووصل رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إلى أنقرة مساء أمس الأول، لإجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك بشأن العملية السياسية في ليبيا وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقبيل اجتماعه مع أردوغان، بحث رئيس مجلس النواب الليبي مع رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون بين المجلسين بما يخدم مصلحة الشعبين.

واعتبر البرلمان التركي أن الهدوء الذي يسود على الأرض في ليبيا يشكل خطوة مهمة نحو الاستقرار، ويمهد الطريق للعملية السياسية، مشددًا على ضرورة تجنب الخطوات التي من شأنها أن تعرض الاستقرار للخطر في هذه الفترة التي تمر بها ليبيا، محذرا مما وصفه بـ«خلق فراغ في السلطة» والحاجة إلى إعطاء رسائل مشتركة تدعو الأطراف إلى ضبط النفس.

ولفت رئيس البرلمان التركي إلى أن تطوير العلاقات البرلمانية يسهم في تحسين التعاون بين البلدين في كل المجالات، مشيراً لتشكيل مجموعة الصداقة الليبية بالبرلمان التركي في أبريل من العام الماضي، بمشاركة جميع ممثلي الأحزاب السياسية.

وشدد رئيس البرلمان التركي على أن الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها وتضامنها أمر بالغ الأهمية لتركيا، مؤكدا أن بلاده تقف على مسافة متساوية من جميع الأطراف.