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دراسة تكشف «مفاجأة» بشأن «الجرعة الرابعة وأوميكرون»

دراسة تكشف «مفاجأة» بشأن «الجرعة الرابعة وأوميكرون»
3 أغسطس 2022 00:47

ذكرت دراسة أن العاملين بالمستشفيات الذين يحصلون على جرعة رابعة من لقاح شركة فايزر الذي يعمل بتقنية الحمض النووي الريبوزي الناقل أقل عرضة بكثير للإصابة بكورونا، مقارنة بنظرائهم الذين حصلوا على ثلاث جرعات، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء الثلاثاء.
وتعد نتائج الدراسة التي تم نشرها يوم الثلاثاء في مجلة الجمعية الطبية الأميركية المفتوحة أحدث ما يؤكد فوائد الجرعة المعززة الثانية ضد عدوى سلالة أوميكرون.
وأشار القائمون على الدراسة إلى أن الجرعة الإضافية تعد أداة للحيلولة دون نقص الطواقم الطبية ووقاية الأنظمة الصحية في أوقات الإجهاد.

 

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