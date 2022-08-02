رحلة بيلوسي إلى تايوان «الأكثر تتبعاً» في التاريخ

باتت الرحلة التي أقلّت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان، الثلاثاء، الأكثر تعقبا في تاريخ «فلايت رادار 24»، كما أفاد موقع تتبع الرحلات الجوية هذا. وقال الموقع المتخصص في بيان «في اللحظة التي هبطت فيها في تايبيه، كان أكثر من 708 آلاف شخص حول العالم يتعقب رحلة SPAR19»، ما يجعلها الرحلة الأكثر مشاهدة بشكل مباشر في تاريخ «فلايت رادار 24». ووصلت بيلوسي إلى تايوان مساء الثلاثاء في تحد لتحذيرات وتهديدات شديدة اللهجة من الصين، أدت إلى تصاعد التوتر بين القوتين العظميين. وبيلوسي أرفع مسؤولة أميركية منتخبة تزور تايوان منذ 25 عاما،. أخبار ذات صلة سحب أغلى الأفلام في تاريخ السينما الأميركية قتلى وجرحى في حادث طعن بحضانة في الصين

المصدر: آ ف ب