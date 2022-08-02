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بايدن يرحّب بتمديد الهدنة في اليمن

بايدن يرحّب بتمديد الهدنة في اليمن
3 أغسطس 2022 00:23

رحّب الرئيس جو بايدن بتمديد الهدنة في اليمن وبـ"فترة من الهدوء غير المسبوق" في البلاد، كما أعلن البيت الأبيض.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين "الرئيس يرحب بإعلان اليوم بشأن تمديد الهدنة في اليمن".

وأعلنت الأمم المتحدة مساء الثلاثاء تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين قبيل انتهاء مدة الهدنة الحالية.

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المصدر: وكالات
جو بايدن
اليمن
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