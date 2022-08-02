تحذير أممي من إبادة نووية للعالم

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن العالم على بعد "خطوة واحدة غير محسوبة من الإبادة النووية" موقظاً بذلك شبح الحرب الباردة، في وقت دعت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، روسيا إلى التخلي عن "خطابها النووي". وتحدث غوتيريش عن أزمات "متفاقمة" في شبه الجزيرة الكورية وفي أوكرانيا وجنوب شرق آسيا، معربًا عن مخاوفه من حصول تصعيد. وقال في مستهل مؤتمر للدول الـ191 الموقّعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية "حالفنا الحظ بشكل استثنائي حتى الآن. لكن الحظ ليس استراتيجية، ولا يقي من التوترات الجيوسياسية التي تتفاقم إلى حد النزاع النووي". وأضاف "البشرية اليوم على بعد سوء تفاهم واحد، خطوة واحدة غير محسوبة من الإبادة النووية"، معتبرًا أن العالم يواجه "خطرًا نوويًا لا مثيل له منذ ذروة الحرب الباردة". وتابع "البشرية تواجه خطر نسيان الدروس المستخلصة من القصف المرعب لهيروشيما وناغازاكي"، مشيرًا إلى أنه سيتوجه بعد بضعة أيام إلى هيروشيما في ذكرى قصفها. ويتشارك القلق مع غوتيريش رئيس هذا المؤتمر الأرجنتيني غوستافو زلاوفينين الذي اعتبر أن "التهديد الذي تشكله الأسلحة النووية... عاد إلى المستوى الذي كان عليه خلال الحرب الباردة". وأضاف "إذا تعلّمنا أمرًا ما من الوباء، هو أن الأحداث التي يُعدّ احتمال حدوثها ضئيلًا، يمكن أن تحدث، من دون إنذار مسبق أو بإنذار قصير المدة، مع تداعيات كارثية على العالم. الأمر نفسه ينطبق بالنسبة للأسلحة النووية". بعدما أُرجئ مرات عدة منذ عام 2020 بسبب أزمة وباء كوفيد-19، ينعقد المؤتمر العاشر للبحث في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي دخلت حيّز التنفيذ عام 1970، ويستمرّ حتى 26 من الشهر الحالي في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك. واعتبر غوتيريش أن هذا المؤتمر يشكل "فرصة لتعزيز هذه المعاهدة ومواءمتها مع عالم اليوم"، معربًا عن أمله في تجديد التأكيد على عدم استخدام الأسلحة النووية وأيضًا اتخاذ "التزامات جديدة" لتقليص الترسانة.