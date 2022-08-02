الصين تتوعد برد عسكري على زيارة بيلوسي لتايوان

أكدت وزارة الدفاع الصينية اليوم الثلاثاء أن الجيش الصيني وٌضع في حالة تأهب قصوى وسيبدأ "عمليات عسكرية محددة الهدف" ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان. وقالت القيادة الشرقية الجيش الصيني إنها ستجري عمليات عسكرية مشتركة بالقرب من تايوان مساء الثلاثاء. وأضافت القيادة الشرقية، أن التدريبات ستشمل مناورات جوية وبحرية مشتركة إلى الشمال والجنوب الغربي والجنوب الشرقي من تايوان، وإطلاق ذخيرة حية بعيدة المدى في مضيق تايوان، وتجارب على إطلاق صواريخ في البحر إلى الشرق من تايوان. ولم تقدم وزارة الدفاع تفاصيل عن العمليات العسكرية محددة الهدف، أو ما إذا كانت منفصلة عن التدريبات التي أعلنت عنها القيادة الشرقية. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن الجيش الصيني سيجري تدريبات بالذخيرة الحية وتدريبات أخرى حول تايوان في الفترة من 4-7 أغسطس.