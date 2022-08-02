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بيلوسي: زيارتي لتايوان لا تتعارض مع سياستنا تجاه الصين

بيلوسي: زيارتي لتايوان لا تتعارض مع سياستنا تجاه الصين
2 أغسطس 2022 20:02

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لدى وصولها إلى تايوان، اليوم الثلاثاء، أن زيارتها المثيرة للجدل تظهر التزام واشنطن القوي حيال الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

وقالت بيلوسي في بيان بعيد وصول طائرتها إن "زيارة وفد الكونغرس لتايوان تكرس التزام أميركا الثابت بدعم الديمقراطية النابضة في تايوان". 

وأكدت بيلوسي وهي أرفع مسؤول أميركي منتخب يزور تايوان في 25 عاما، إن زيارتها لا تتعارض "بأي شكل" مع السياسات الأميركية التي تعترف بـ"صين واحدة" ولم تعترف رسميا بتايوان كدولة مستقلة.

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المصدر: وكالات
انسي بيلوسي
أميركا
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