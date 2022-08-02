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الصين تدين زيارة بيلوسي لتايوان

من العاصمة بكين
2 أغسطس 2022 19:59

أدانت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان قائلة إنها تضر بشكل خطير بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وقالت الوزارة في بيان صدر عقب وصول بيلوسي إلى تايبه اليوم الثلاثاء إن زيارة المسؤولة الأميركية تؤثر بشدة على الأسس السياسية للعلاقات الصينية الأميركية.

وأضافت أنها قدمت احتجاجاً شديداً إلى الولايات المتحدة.

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المصدر: وكالات
بكين
تايوان
وزارة الخارجية الصينية
أميركا
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