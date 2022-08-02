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بريطانيا تعلن وصول عدد قياسي من المهاجرين عبر المانش

بريطانيا تعلن وصول عدد قياسي من المهاجرين عبر المانش
2 أغسطس 2022 19:54

عبر نحو 700 مهاجر وطالب لجوء المانش باتّجاه بريطانيا خلال يوم واحد هذا الأسبوع، في عدد قياسي جديد هذا العام، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء.
ويشير عدد الواصلين إلى أن سياسة الحكومة المثيرة للجدل لترحيل الأشخاص الذين يخوضون هذه الرحلة الخطيرة إلى رواندا فشلت حتى الآن في ردعهم.
وقالت وزارة الدفاع إن 696 مهاجرا وصلوا على متن 14 قاربًا صغيرًا الاثنين، وهو أعلى عدد يومي عام 2022 والمرة الثانية هذا العام الذي يتجاوز فيه العدد 600.
وذكرت تقارير أن مجموعات كبيرة من الأشخاص بينهم أطفال وصلوا إلى رامسغيت على ساحل كنت في جنوب شرق انكلترا، قبل نقلهم بواسطة حافلات إلى مراكز معالجة الطلبات.
ووصل أكثر من 17 ألف شخص إلى المملكة المتحدة بعدما عبروا المانش الذي يعد أحد أكثر طرق الشحن انشغالا في العالم، على متن قوارب صغيرة حتى الآن عام 2022، وفق أرقام حكومية.
ووصل أكثر من 28500 شخص، معظمهم شبان، إلى السواحل البريطانية العام الماضي. وسجّل أعلى عدد على الإطلاق في نوفمبر 2021 بلغ 853 شخصا.
ويتذبذب عدد الواصلين على مدى السنة بناء على أحوال الطقس والإجراءات المتخذة على طول الساحل الشمالي لفرنسا.
وفي محاولة لردع عمليات العبور، كشفت بريطانيا في وقت سابق من العام عن سياسة جديدة تقضي بإرسال الأشخاص الذين يعبرون المانش إلى رواندا لتتم معالجة طلباتهم وإعادة توطينهم بشكل دائم.
لكن منعت أول رحلة كان من المقرر أن تغادر في منتصف يونيو من الإقلاع بسبب دعاوى قضائية وبالتالي ما زالت هذه السياسة غير مطبّقة.

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المصدر: وكالات
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