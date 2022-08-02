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بيلوسي تزور تايوان رغم تحذيرات الصين

بيلوسي
2 أغسطس 2022 18:08

من المتوقع أن تصل رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان مساء اليوم الثلاثاء.

وستكون هذه الزيارة الأولى لسياسي أميركي بهذا المستوى الرفيع للجزيرة منذ 25 عاما.

ومن المنتظر أن تصل بيلوسي إلى مطار سونجشان في العاصمة تايبيه الساعة 1020 مساء بالتوقيت المحلي، على متن طائرة خاصة.

ووفقا لوكالة «بلومبرج» للأنباء، قالت وزارة الخارجية التايوانية في إيجاز دوري اليوم الثلاثاء إنها لا يمكنها التعليق على التكهنات بشأن رحلة بيلوسي.

وتوعدت بكين، برد عسكري لم تحدده، على أي زيارة لبيلوسي من شأنها أن تهدد بإثارة أزمة بين أكبر اقتصادين في العالم، الصين وأميركا.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج لنظيره الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي إنه سوف يحافظ "بحزم على السيادة الوطنية للصين وسلامة أراضيها،" محذرا: "من يلعب بالنار يحترق".

 

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المصدر: وكالات
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أميركا
نانسي بيلوسي
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