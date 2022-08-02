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موسكو: عملية دونيتسك «تمضي وفق الخطة»
من أوكرانيا
2 أغسطس 2022 17:16
أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن العملية العسكرية الروسية للسيطرة الكاملة على منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا تسير وفقاً للخطة.
وقال:«بعد السيطرة على أراضي جمهورية لوهانسك الشعبية، سيتم تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقاً للخطة»، بحسب وكالة «إنترفاكس» الروسية.
وهذان هما الاسمان اللذان تستخدمها روسيا للإشارة للمنطقتين الانفصاليتين غير المعترف بهما دولياً بشرق أوكرانيا.
وذكر شويجو أسماء ستة مواقع في دونيتسك سيطرت عليها القوات الروسية خلال الأيام الأخيرة.
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