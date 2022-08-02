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أميركا: لا تأكيد بالحمض النووي على مقتل الظواهري

مبنى البيت الأبيض
2 أغسطس 2022 17:11

قال متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ليس لديها تأكيد من خلال تحليل الحمض النووي لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في قلب كابول، لكنها تأكدت من هويته من خلال مصادر أخرى.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، في مقابلة مع شبكة «سي.إن.إن»: «ليس لدينا تأكيد من خلال تحليل الحمض النووي. لن نحصل على هذا التأكيد. بصراحة تامة، استناداً إلى معلومات من مصادر ووسائل عديدة، لسنا بحاجة إلى ذلك (تحليل الحمض النووي)».
وأضاف: «لدينا تأكيد بالمشاهدة، ولدينا أيضاً تأكيد من خلال مصادر أخرى».
وقال كيربي أيضاً: إن تنظيم القاعدة لا يزال يحتفظ بوجود صغير في أفغانستان.

 

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