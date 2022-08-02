قتيلان في أكبر حريق غابات يجتاح كاليفورنيا

واجهت عناصر الإطفاء في الولايات المتحدة ظروفاً «خطيرة للغاية» في إطار محاولتهم إنقاذ مجموعة من السكان تضم 8000 شخص، فيما يهدد البرق بتأجيج حريق أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وبات الأكبر الذي تشهده كاليفورنيا هذا العام.
يشارك مئات العناصر في مكافحة حريق «ماكيني» الذي تتسع رقعته واشتعل على مسافة أكثر من 22 ألف هكتار قرب الحدود مع أوريغون، ليجبر الآلاف على الفرار من منازلهم.
في الأثناء، أصدرت هيئة الأرصاد الوطنية الاثنين تحذيراً من البرق غير المصحوب بالأمطار.
وقال موقع «كالفاير» الذي يجمع المعلومات المرتبطة بالحرائق من عدة وكالات حكومية: «يمكن لهذه الظروف أن تكون خطيرة للغاية بالنسبة لعناصر الإطفاء؛ إذ يمكن أن تكون الرياح غير منتظمة إلى حد بعيد وقوية للغاية، ما يؤدي إلى انتشار الحريق في أي اتّجاه».
وتشهد كاليفورنيا، كما هي الحال بالنسبة لمعظم مناطق غرب الولايات المتحدة، أسوأ موجة جفاف تضربها منذ أكثر من ألف عام.