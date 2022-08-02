حل مجلس الأمة في الكويت

الكويت (الاتحاد)

أصدر ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، مرسوماً بحلّ مجلس الأمة، فيما أدّت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام وليّ العهد.

وأشار مرسوم حلّ مجلس الأمة إلى أن «حلّ البرلمان يأتي تصحيحاً للمشهد السياسيّ وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول بعضهم بعضاً».

واستند مرسوم إلى المادة 107 من الدستور، وإلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2021، القاضي بالاستعانة بوليّ العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

ولفت المرسوم إلى «أنه نظراً لوجود ممارسات وتصرفات تهدّد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا».

ووفق مرسوم حل البرلمان: «تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال شهرين، فيما ينتظر أن يصدر مرسوم آخر بالدعوة للانتخابات وتحديد موعدها».

وفي وقتٍ سابق، أدّت الحكومة الكويتية الجديدة، اليوم، اليمين الدستورية أمام وليّ العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح.

جاء ذلك خلال استقبال وليّ العهد لرئيس الحكومة والوزراء الجدد في قصر «بيان» في العاصمة الكويت، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وأفادت الوكالة، أنه خلال الاستقبال خاطب وليّ العهد أعضاء الحكومة قائلاً: «إنكم أمام مسؤوليات كبيرة وأمانة عظيمة حملتموها تجاه الوطن والمواطنين والتي أنتم أهل لها لا سيما في هذه المرحلة المهمة التي تتطلب مضاعفة الجهود والعطاء».

وأكد للوزراء «ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد، والعمل على تحقيق الطموحات التي يتطلع إليها الجميع».

كما شدد على «ضرورة تجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة، والعمل على تلمّس وحلّ مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية».