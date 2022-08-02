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الفلبين ترصد أول حالتي إصابة بسلالة "القنطور"

الفلبين ترصد أول حالتي إصابة بسلالة "القنطور"
2 أغسطس 2022 13:51

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية رصد أول حالتي إصابة بسلالة "بي إيه.2. 75" المتحورة من فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19-"، بحسب ما أوردته صحيفة "مانيلا تايمز" اليوم الثلاثاء.
وقالت ماريا روزاريو فيرجيري المسؤولة في وزارة الصحة، إن المصابين الاثنين من منطقة فيساياس، وأن أحدهما حصل على جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما لم يحصل الاخر على أي من جرعات اللقاح.
وقالت فيرجيري إنه يتم حاليا التحقق من الاشخاص الذين تعاملوا مع الماصبين، وتواريخ سفرهما وحالتهما الصحية، إلا أنهما يعتبران حاليا متعافين.
وكان قد تم رصد المتحور - الذي تطلق عليه وسائل الاعلام اسم "القنطور" - لأول مرة في الهند، ويقال إنه أكثر عدوى وأكثر مراوغة للجهاز المناعي، بالمقارنة مع المتحورات الأخرى من الأوميكرون.

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المصدر: د ب أ
الفلبين
فيروس كورونا
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