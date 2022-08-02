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المزيد من الهزات تضرب منطقة بركانية في أيسلندا

المزيد من الهزات تضرب منطقة بركانية في أيسلندا
2 أغسطس 2022 13:23

أعلن مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا أن سلسلة من الهزات الأرضية، تجاوزت شدة خمسة منها الأربع درجات، ضربت البلاد في الساعات المبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما ضربتها سلسلة سابقة من الهزات مطلع الأسبوع.
وأفاد المكتب، عبر موقع فيسبوك، بأن أحد الزلازل وقع في الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم (0230 بتوقيت جرينتش) وبلغت قوته خمس درجات على مقياس ريختر، وكان ناتجا عن حركة الصهارة تحت القشرة الأرضية.
ويمكن الشعور بالهزات في ريكيافيك وفي مناطق أخرى.
وكان بركان ثار لعدة أشهر العام الماضي في شبه جزيرة ريكيانيس، في جنوب غرب أيسلندا، والقريبة من ريكيافيك. وكانت سبقته سلسلة من الهزات القوية.
وتم حتى الآن الإبلاغ عن أضرار طفيفة في شبه الجزيرة، دون حدوث إصابات.

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المصدر: د ب أ
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