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سلطنة عُمان تؤكد عدم وجود خسائر بشرية جراء الأمطار الغزيرة

سلطنة عُمان تؤكد عدم وجود خسائر بشرية جراء الأمطار الغزيرة
2 أغسطس 2022 12:53

أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف  في سلطنة عُمان،  اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل خسائر بشرية جرّاء الأمطار الغزيرة وجريان الأودية التي تشهدها البلاد ، مؤكدةً اتّخاذها كافة الإجراءات القانونية تجاه مَن يعرِّض نفسه والآخرين للخطر كقيام بعض الأشخاص بالسباحة في الأماكن الخطرة وانتظار وصول الأودية.
وقالت الهيئة، في بيان صحفي،  أوردته وكالة الأنباء العمانية، إن فرقها بمحافظة جنوب الباطنة  تساند الجهات المعنية لفتح مسارات الطرق المتضرّرة جرّاء الأمطار الغزيرة وجريان الأودية، وتسخّر مقدّراتها وإمكاناتها لحماية المواطن والمقيم وزوّار سلطنة عُمان.
وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ  تعاملت أمس الاثنين مع 12 بلاغًا حول احتجاز أشخاص في مركبات بمجاري الأودية بمحافظات (شمال الباطنة، الداخلية، الظاهرة، البريمي)، كاشفة عن إنقاذ 13 شخصًا من مجاري الأودية، وجميعهم بصحة جيّدة.
وحذرت الهيئة من استمرار  فرص تشكُّل السحب الركامية اليوم وغدًا على جبال الحجر والمناطق المجاورة مع فرص لهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة يصاحبها جريان الأودية التي تكون جارفة أحيانًا.

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