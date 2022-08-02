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ألمانيا تسجل تراجعاً في معدل إصابات كورونا

ألمانيا تسجل تراجعاً في معدل إصابات كورونا
2 أغسطس 2022 10:49

سجلت ألمانيا اليوم الثلاثاء تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.
وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل- عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام- بلغ حاليا 516.1، مقابل 538.9 أمس الاثنين. وكان المعدل بلغ قبل أسبوع 678.7، وقبل شهر 696.5. وأضاف المكتب أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 102 ألف و698 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 145 ألفا و472 إصابة قبل أسبوع. وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 171 حالة، مقابل 187 حالة قبل أسبوع.

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المصدر: د ب أ
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